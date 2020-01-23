Как выглядела дочь легендарной украинки Роксоланы: опубликован портрет

Достоверных портретов легендарной Роксоланы до наших дней не сохранилось, однако существует одно изображение ее дочери Михримах – кисти великого венецианского художника Тициана.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание "Clutch".

Портрет дочери султана Османской империи Сулеймана Первого и его жены Роксоланы (Хюрем-султан), был написан в 1555 году. К тому моменту Михримах исполнилось 33 года. Невозможно сказать точно, писал ли художник эту работу с натуры или опираясь на рассказы о внешности девушки, как это часто бывало в те времена.

На портрете Михримах одета в богатый наряд, корону и украшения, который говорят о том, что над ее гардеробом трудились лучшие портные, а для пошива использовались только дорогие ткани со сложными узорами. По вылезшим из-под головного убора прядями можно уверенно сказать, что у Михримах были волнистые светло-русые волосы.

Современники писали, что дочь султана обладала длинными волосами с золотистым оттенком. Черты лица Михримах описывались как мягкие, кожа кремового оттенка, аккуратный маленький рот и прямой нос.

Скорее всего, дочь падишаха была больше похожа на отца, нежели на мать. Однако точно сказать сложно, поскольку достоверных портретов Роксоланы до наших дней не сохранилось.

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