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Как выглядела дочь легендарной украинки Роксоланы: опубликован портрет

четверг, 23 января 2020, 02:05
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Достоверных портретов легендарной Роксоланы до наших дней не сохранилось, однако существует одно изображение ее дочери Михримах – кисти великого венецианского художника Тициана.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание "Clutch".

Портрет дочери султана Османской империи Сулеймана Первого и его жены Роксоланы (Хюрем-султан), был написан в 1555 году. К тому моменту Михримах исполнилось 33 года. Невозможно сказать точно, писал ли художник эту работу с натуры или опираясь на рассказы о внешности девушки, как это часто бывало в те времена.

На портрете Михримах одета в богатый наряд, корону и украшения, который говорят о том, что над ее гардеробом трудились лучшие портные, а для пошива использовались только дорогие ткани со сложными узорами. По вылезшим из-под головного убора прядями можно уверенно сказать, что у Михримах были волнистые светло-русые волосы.

Современники писали, что дочь султана обладала длинными волосами с золотистым оттенком. Черты лица Михримах описывались как мягкие, кожа кремового оттенка, аккуратный маленький рот и прямой нос.

Скорее всего, дочь падишаха была больше похожа на отца, нежели на мать. Однако точно сказать сложно, поскольку достоверных портретов Роксоланы до наших дней не сохранилось.

Турецкая актриса Пелин Карахан в роли Михримах в сериале "Великолепный век"

Как ранее сообщал "Апостроф", благодаря нейросети специалисты показали, как выглядела бы знаменитая "Мона Лиза" культового художника Леонардо да Винчи в детстве.

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