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Под Львовом грабители напали на семью и убили мать двоих детей: фото и все подробности

четверг, 23 января 2020, 17:53
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Фото: Обозреватель

Неизвестные в масках совершили разбойное нападение на частный дом руководителя ГП "Радеховское лесоохотничье хозяйство" (Львовская область) Степана Данькевича. После налета главу семьи госпитализировали, его супруга — погибла.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Обозреватель".

Нападение на дом руководителя местного лесхоза в городе Радехове было совершено вечером в среду, 22 января, когда вся семья была в сборе. Кроме 61-летнего Степана Данкевича, дома находилась его 59-летняя жена Вера, дочь Оксана, 87-летняя теща и двое малолетних внуков - в возрасте 1 и 5 лет.

По предварительным данным, налетчики связали всех присутствующих в доме, бабушку с внуками заперли в отдельной комнате. Применяя пытки, они требовали деньги и ценности.

В результате нападения погибла супруга Степана Данкевича. Его самого госпитализировали. Дети физических травм не получили, но нуждаются в помощи психологов.

Начальник ГУ Нацполиции Львовской области Василий Виконский подтвердил факт нападения и гибель женщины.

Правоохранители не сообщают, какую сумму вынесли преступники. По неофициальным данным, речь идет о нескольких тысячах гривен и около 500 долларов.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 187 УК (разбой) и ст. 115 (убийство). Полиция предпринимает меры по розыску преступников.

Как сообщал "Апостроф", в Киевской области задержали группу воров, которые проникли в один из частных домов через окно и похитили телевизор и бижутерию.

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