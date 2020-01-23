Заснеженные горы "тонут" в облаках: яркое фото из Карпат

Вершины украинских Карпатах, на которых еще сохранился снежный покров, окутали низкие облака. При этом в горах сохраняется ясная погода и практически не идет снег.

Об этом свидетельствует свежая фотография с Карпат, опубликованная в соцсети Facebook.

Судя по фото, погода в эти дни в Карпатах начинает меняться, горные вершины окутывают облака. Однако, снегопада в горах пока нет, погода сохраняется преимущественно ясная.

Как сообщал "Апостроф", в конце следующей недели в Украине ожидается очередное потепление.

В Укргидрометцентре предупреждают, что вследствие отсутствия морозов зимой в Украине возможно подсыхание почвы, что потом приведет к гибели растений, в том числе и традиционных фермерских культур.