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Готовы лечить: в Украине сделали важное заявление о смертельном коронавирусе из Китая

воскресенье, 26 января 2020, 16:35
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Украинские врачи готовы лечить заболевших смертельно опасной болезнью из Китая, но пока ни одного случая заболевания коронавирусом в Украине зафиксировано не было.

Об этом заявило руководство МОЗ Украины во время отчета по ситуации с коронавирусом в Украине в воскресенье, 26 января.

"Те технологии, которые помогли вылечить людей в Китае, применяются и в Украине. Наши инфекционисты знают о них и готовы ими воспользоваться. С помощью таких же технологий они лечат гриппоподобные заболевания", - отметил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

Министр охраны здоровья Зоряна Скалецкая отметила, что выявленные случаи, о которых сообщали СМИ, были обычным гриппом.

Как информировал "Апостроф" ранее, в Министерстве здравоохранения Украины оценили риск завоза коронавируса в страну как средний. Как известно, от вируса уже умерло 56 человек.

Между тем чемпионский бой в полусреднем весе между украинским боксером Виктором Постолом и американцем Хосе Рамиресом был отменен из-за эпидемии атипичной пневмонии в Китае.

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