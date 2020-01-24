Из-за смертельного коронавируса отменили чемпионский бой украинца: что известно

Чемпионский бой в полусредней весовой категории между украинским боксером Виктором Постолом и американцем Хосе Рамиресом отменен.

Об этом сообщает промоутерская компания Top Rank в Twitter.

Поединок должен был состояться 1 февраля в китайском городе Хайкоу. Однако из-за вспыхнувшего в Поднебесной коронавируса поединок был отменен. На кону в бою должны были стоять чемпионские пояса по версиям WBC и WBO, которыми владеет американец. Ожидается, что новая дата поединка и место его проведения будут объявлены в ближайшее время.

На профессиональном ринге Постол провел 33 боя, одержал 31 победу и потерпел 2 поражения. Рамирес выиграл все свои 25 поединков.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинский боксер вышел на первое место в престижном рейтинге.