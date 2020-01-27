В сети показали яркое видео "парковки" украинского самолета-гиганта

Посадка и взлет крупнейшего в мире украинского транспортного самолета Ан-225 "Мрия" поразили пользователей сети.

Видео с приземлением гигантского авиалайнера, его парковкой и последующим взлетом опубликовал в своем Twitter пользователь под ником “Позивний Колим”.

“Красота и Сила!!! Ан-225 Мрия. Попробуй найди место для парковки!" - подписал он опубликованное видео.

Краса та Сила!!!

Ан-225 Мрія

Спробуй знайди місце для паркування! pic.twitter.com/BiPM0LQCTl — Позивний Колим (@Kolym0224) January 27, 2020

На кадрах видно, как грациозно разворачивается сверхмощная машина после посадки и легко поднимается в воздух.

Как сообщал "Апостроф", в конце 2019 года состоялся первый успешный испытательный полет украинского нового модернизированного самолета МиГ-29МУ2. В результате модернизации была усовершенствована возможность воздушного судна по нанесению высокоточных ударов по наземным целям.