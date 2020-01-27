RU  UA  EN

понедельник, 27 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.20
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

27 января

18:16
Пожар в здании министерства в Киеве: названа вероятная причина, новые фото
18:07
В сети показали яркое видео "парковки" украинского самолета-гиганта
18:00
Полицейские поймали преступника, который "заминировал" станцию метро в Киеве
17:51
Школы в Украине массово закрывают на карантин: список областей
17:29
Украинцев предупредили об ухудшении погоды: чего стоит ожидать
17:20
На Закарпатье поезд раздавил авто: опубликованы жуткие фото смертельного ДТП
17:19
Кива обвинил кума Кличко Палатного в крышевании криминального бизнеса в Киеве
17:17
Имя Меган Маркл превратили в глагол - если вас не ценят на работе, можете просто меганмарклить
17:10
Это дно: в Харькове безжалостные воры украли коляску у девушки-инвалида, фото
17:02
Ведущая ошиблась в эфире о смерти Коби Брайанта и стала жертвой хейтеров - ее требуют уволить
17:00
В Киеве озвучили приговор владелице стриптиз-клуба: пикантные подробности дела
16:59
Подозрения на коронавирус в Украине: озвучены последние данные
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В сети показали яркое видео "парковки" украинского самолета-гиганта

понедельник, 27 января 2020, 18:07
переглянути новину українською

Посадка и взлет крупнейшего в мире украинского транспортного самолета Ан-225 "Мрия" поразили пользователей сети.

Видео с приземлением гигантского авиалайнера, его парковкой и последующим взлетом опубликовал в своем Twitter пользователь под ником “Позивний Колим”.

“Красота и Сила!!! Ан-225 Мрия. Попробуй найди место для парковки!" - подписал он опубликованное видео.

На кадрах видно, как грациозно разворачивается сверхмощная машина после посадки и легко поднимается в воздух.

Как сообщал "Апостроф", в конце 2019 года состоялся первый успешный испытательный полет украинского нового модернизированного самолета МиГ-29МУ2. В результате модернизации была усовершенствована возможность воздушного судна по нанесению высокоточных ударов по наземным целям.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Коронавирус, но не тот: дошел ли "убийца" из Китая до Украины и как спастись

Пенсии переходят на второй уровень: государству – хорошо, бизнесу – плохо

Мертвые улицы и "ад" для больных: как убивает коронавирус из Китая, и что грозит миру

Грабить Донбасс будут другие: отставка Суркова запустила для Украины план "Б"

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: