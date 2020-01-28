Коронавирус в России: в сети делятся пугающими фото и видео с подозреваемыми в заражении

Во вторник, 28 января, в российском городе Воронеж госпитализировали двоих человек с подозрением на заражение смертельным коронавирусом из Китая.

Об этом сообщают в Telegram-канале Baza.

Отмечают, что люди с симптомами страшного вируса четыре дня назад вернулись из Китая. Точный диагноз пациентам поставят после ряда анализов и обследований.

В сети разместили фото и видео из Воронежа.

Ранее представитель Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Ли Синван подтвердил, что заразиться новым коронавирусом 2019-nCoV можно на расстоянии одного-двух метров от инфицированного человека.

Как сообщал "Апостроф", Всемирная организация здравоохранения сделала заявление об опасности смертельного коронавируса 2019-nCoV из Китая.

Напомним, известный украинский детский врач и телеведущий Евгений Комаровский развенчал фейки про смертельный коронавирус из Китая.