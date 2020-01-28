Коронавирус в России: в сети делятся пугающими фото и видео с подозреваемыми в заражении

Во вторник, 28 января, в российском городе Воронеж госпитализировали двоих человек с подозрением на заражение смертельным коронавирусом из Китая.
Об этом сообщают в Telegram-канале Baza.
Отмечают, что люди с симптомами страшного вируса четыре дня назад вернулись из Китая. Точный диагноз пациентам поставят после ряда анализов и обследований.
В сети разместили фото и видео из Воронежа.
Ранее представитель Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Ли Синван подтвердил, что заразиться новым коронавирусом 2019-nCoV можно на расстоянии одного-двух метров от инфицированного человека.
Как сообщал "Апостроф", Всемирная организация здравоохранения сделала заявление об опасности смертельного коронавируса 2019-nCoV из Китая.
Напомним, известный украинский детский врач и телеведущий Евгений Комаровский развенчал фейки про смертельный коронавирус из Китая.