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Украинский моряк пропал с борта корабля рейсом в США: опубликованы фото и фамилия

вторник, 28 января 2020, 23:56
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С борта судна, которое курсировало в США, пропал украинский моряк Масленников Евгений Владимирович.

Об этом сообщают в благотворительной организации "Фонд помощи морякам "Ассоль"" в Facebook.

По данным от матери пропавшего, инцидент произошел на корабле GREEN ITALIA. Судно отправлялось из города Лагос в Нигерии и направлялось в Соединенные Штаты.

Родственники украинца рассказали, что мужчина пропал в пятницу, 24 января. Они описали приметы Масленникова, который родился 14 октября 1983 года. Его рост 183 см, вес 78 кг, есть небольшой шрам на волосистой части головы.

"БО "Ассоль" обратилась за поддержкой в дипломатические службы Украины и оказывает правовую поддержку родственникам", - говорится в сообщении.

Как писал "Апостроф", ранее в Индийском океане без вести пропал находившийся на борту иностранного судна MV Ocean Lion украинский моряк, одессит Алексей Свистильников.

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