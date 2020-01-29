Инициатор импорта российской электроэнергии Герус возглавил антирейтинг руководителей энергетической отрасли - опрос

От половины до двух третей опрошенных не знают ничего о деятельности ключевых должностных лиц по вопросам энергетики, и количество негативных оценок их работы значительно превышает положительные. Наиболее критически респонденты охарактеризовали деятельность председателя комитета ВР по вопросам энергетики и ЖКХ Андрея Геруса – 27% опрошенных оценили ее негативно и только 3% – положительно.

Такие результаты обнародовала Социологическая группа "Рейтинг", передает "Обозреватель".

"58% ничего не знают о работе министра энергетики и защиты окружающей среды Алексея Оржеля. 20% оценивают его работу отрицательно, 14% – нейтрально, 3% – положительно. 50% не знают о председателе комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрее Герусе. 27% оценивают его работу отрицательно, 14% – нейтрально, 3% – положительно. 59% не знают о главе Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Валерия Тарасюка. 20% оценивают его деятельность негативно, 13% – нейтрально, только 2% – положительно", – отмечается в релизе.