Как боевики торгуют людьми на Донбассе: экс-пленник ДНР раскрыл подробности

Боевики ДНР торгуют своими пленными, как живым товаром - у каждого, кто попал в застенки российских наемников, появляется своя цена.

Об этом "Апострофу" рассказал освобожденный из плена в декабре 2017 года религиовед Игорь Козловский.

"Даже само слово "обмен" предполагает экономические отношения, -это же категория не гуманитарная, а экономическая, меняют как товар на товар. А раз ты выступаешь в качестве товара, то автоматически у тебя появляется цена, которую тебе приходится платить. Многие не хотят становиться публичными, чтобы за них открыто боролись, потому что в таком случае их "цена" резко возрастает", - говорит Козловский.

Многие родственники попавших в плен к донецким боевикам пытаются решить проблему самостоятельно и не обращаются к правозащитникам и волонтерам. Но, даже если необходимые деньги найдены и заплачены, это не гарантия того, что человек выйдет на свободу.

Если же пленник задержался в подвалах ОРДЛО и дело доходит до списков на обмен и переговоров в Минске, то подключается фейковый омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

"Я знаю случаи, когда для того, чтобы внести кого-то в списки, ходили к Дарье Морозовой. Но некоторые, наоборот, не хотят, чтобы их вносили в списки, в надежде, что их быстрее выкупят", - вспоминает Игорь Козловский. Ему самому боевики ДНР намекали на то , чтобы в обмен на свободу он продал свою квартиру.

К Дарье Морозовой часто обращаются и сами боевики - просят включить своих сотоварищей, которые находятся под арестом на подконтрольной Украине территории, в списки на обмен. За это платят деньги

"Один из так называемых ополченцев в 2017 году говорил, что они платили Морозовой 6 тысяч долларов, чтобы та включила в обмен со стороны ДНР людей из их батальона, которые попали к нам в плен", - рассказывает журналист, экс-пленник Станислав Асеев.

Больше о том, как за попадание в списки на обмен боевики требовали денег и как устроен "рынок" торговли людьми на оккупированных территориях, читайте в материале "Апострофа" : Бизнес на заложниках: как устроен "рынок" торговли пленными в ОРДЛО

Как писал "Апостроф" ранее, бывший пленник боевиков на Донбассе Игорь Кононенко рассказал о том, какие схемы "отжима" денег и имущества практикуют оккупанты, в частности речь идет о внезапных обысках без видимой на то причины, которые зачастую заканчиваются арестом.