RU  UA  EN

четверг, 30 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.65
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

30 января

07:22
Готовим дома традиционный мисо-суп: пошаговый рецепт и секреты восточной кухни
07:21
Коронавирус охватил весь Китай, люди в отчаянии: страшные данные о жертвах и фото
01:15
Ученые рассказали, какие уголки мира пострадали от изменений климата больше всего

29 января

23:01
Появилось жуткое видео бегства людей в Китае из зоны заражения коронавирусом
22:57
У побережья ОАЭ вспыхнул сильный пожар на нефтяном танкере: фото и видео
20:02
Кейт Миддлтон в короткой юбке угодила в неловкую ситуацию - ее лицо в этом конфузе бесценно
19:04
Пожалуй, стоит отказаться: 10 примеров неудачного маникюра для Дня влюбленных
18:18
Бывший возлюбленный зарезал беременную девушку в подъезде ее дома: фото и видео
18:12
Появилась забавная фотожаба с "верховным правителем" Путиным
17:33
Жена Владимира Остапчука впервые озвучила причину развода с телеведущим
17:06
Ученые заявили о создании вакцины против коронавируса, но есть одна проблема
16:43
В Беларуси людей увезли в больницу с подозрением на коронавирус: фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Как боевики торгуют людьми на Донбассе: экс-пленник ДНР раскрыл подробности

четверг, 30 января 2020, 08:16
переглянути новину українською

Боевики ДНР торгуют своими пленными, как живым товаром - у каждого, кто попал в застенки российских наемников, появляется своя цена.

Об этом "Апострофу" рассказал освобожденный из плена в декабре 2017 года религиовед Игорь Козловский.

"Даже само слово "обмен" предполагает экономические отношения, -это же категория не гуманитарная, а экономическая, меняют как товар на товар. А раз ты выступаешь в качестве товара, то автоматически у тебя появляется цена, которую тебе приходится платить. Многие не хотят становиться публичными, чтобы за них открыто боролись, потому что в таком случае их "цена" резко возрастает", - говорит Козловский.

Многие родственники попавших в плен к донецким боевикам пытаются решить проблему самостоятельно и не обращаются к правозащитникам и волонтерам. Но, даже если необходимые деньги найдены и заплачены, это не гарантия того, что человек выйдет на свободу.

Если же пленник задержался в подвалах ОРДЛО и дело доходит до списков на обмен и переговоров в Минске, то подключается фейковый омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

"Я знаю случаи, когда для того, чтобы внести кого-то в списки, ходили к Дарье Морозовой. Но некоторые, наоборот, не хотят, чтобы их вносили в списки, в надежде, что их быстрее выкупят", - вспоминает Игорь Козловский. Ему самому боевики ДНР намекали на то , чтобы в обмен на свободу он продал свою квартиру.

К Дарье Морозовой часто обращаются и сами боевики - просят включить своих сотоварищей, которые находятся под арестом на подконтрольной Украине территории, в списки на обмен. За это платят деньги

"Один из так называемых ополченцев в 2017 году говорил, что они платили Морозовой 6 тысяч долларов, чтобы та включила в обмен со стороны ДНР людей из их батальона, которые попали к нам в плен", - рассказывает журналист, экс-пленник Станислав Асеев.

Больше о том, как за попадание в списки на обмен боевики требовали денег и как устроен "рынок" торговли людьми на оккупированных территориях, читайте в материале "Апострофа" : Бизнес на заложниках: как устроен "рынок" торговли пленными в ОРДЛО

Как писал "Апостроф" ранее, бывший пленник боевиков на Донбассе Игорь Кононенко рассказал о том, какие схемы "отжима" денег и имущества практикуют оккупанты, в частности речь идет о внезапных обысках без видимой на то причины, которые зачастую заканчиваются арестом.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

СМИ: как букмекерский магнат Швиндлерман Украину покупает

Гаси свет в ГАСИ: что происходит в главном госоргане по архитектуре и строительству

Китайский дракон-убийца: десять важных фактов о смертельном коронавирусе

Бизнес на заложниках: как устроен "рынок" торговли пленными в ОРДЛО

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: