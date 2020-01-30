Скоро людям не останется места: в сети показали скопление "героев парковки" возле метро в Киеве

В сети показали фотографию, как нарушители правил парковки выстроили свои автомобили возле въезда на Шулявский мост в Киеве.

Об этом сообщается на странице "Киев оперативный" в Facebook.

Так, на фото заметно, что нарушители выстроили сразу пять автомобилей таким образом, что пешеходам приходится их обходить. Один из автомобилей – грузовик, даже заблокировал проход к магазину.

"Нормальный такой тротуар на Шулявке ... Это точно для пешеходов?", - заметил автор публикации.

Как сообщал "Апостроф", ранее на парковке торгового центра "Эпицентр" в Киеве заметили нарушителя, который оставил свой элитный автомобиль на местах для людей с инвалидностью.