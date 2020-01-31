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Заработок на коронавирусе: в союзе потребителей медуслуг рассказали об опасной рекламе препаратов

пятница, 31 января 2020, 16:35
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Вспышка эпидемии вирусной пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-n-CoV, стремительно распространяется, и паника набирает обороты, в связи с этим активизировались желающие заработать на всеобщей панике.

Об сообщает "Интерфакс-Украина".

СМИ России сообщают, что компания "Отисифарм", производящая "Арбидол", запустила рекламу, утверждающую, что этот препарат "активен даже против коронавируса" и что подобную кампанию начал и производитель препарата "Ингавирин".

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что "Арбидол" как лечебный препарат в России практически не применяется, он считается профилактическим. Сведений, что он эффективен против коронавируса, нет". Федеральная антимонопольная служба России уже расследует эти случаи недобросовестной рекламы.

Тема актуальна и для Украины, например, препарат "Ингавирин" свободно продается на территории государства, а в СМИ тем временем появились материалы о якобы эффективности некоторых препаратов. В частности, внедряется мысль, что "для защиты от коронавируса стоит использовать Амизон".

Следует отметить, что на сайте "Главком" статья о препарате "Амизон" написана не врачом, а политическим обозревателем Кириллом Сазоновым.

Украинский Союз потребителей медицинских услуг, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения обеспокоен попытками прямого или косвенного рекламирования лекарств в качестве средства против коронавируса 2019-n-CoV. По словам Председателя Союза Владислава Онищенко, к таким манипулятивным публикациям нужно относиться с осторожностью и не говорить даже теоретической эффективности препаратов "Арбидол", "Амизон" и "Ингавирин" против 2019-nCoV.

"Союз потребителей медицинских услуг, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения обращается к производителям фармпрепаратов, а также к СМИ - не распространять недостоверную информацию. Она опасна для людей. Те, кто отреагирует на рекламу, начнут употреблять препараты, которые с большой долей вероятности окажутся неэффективными, тем самым потеряют время и болезнь усугубится. Опасность в том, что основной механизм действия большинства рекламируемых препаратов, базируется на продуцировании внутреннего интерферона, то есть "работы" с иммунитетом. Мы неоднократно поднимали этот вопрос – иммунологи и инфекционисты считают, что вмешиваться в работу иммунитета людей, тем более, когда речь идет о детях – недопустимо! Поэтому Антимонопольному комитету Украины следует реагировать на случаи появления таких рекламных материалов. А пациентам в эпидемический сезон – будь то грипп или коронавирус - рекомендуем не заниматься самолечением, а прислушиваться к рекомендациям лечащего врача в каждом конкретном случае", - подчеркивает Владислав Онищенко.

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