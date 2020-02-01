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Ушел искать просветление: сети повеселила пропажа на Донбассе бразильского боевика Лусварги

суббота, 01 февраля 2020, 16:56
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На временно оккупированной части Донбасса пропал террорист из Бразилии Рафаэль Лусварги, который был передан боевикам в рамках обмена удерживаемыми лицами.

Об этом сообщила сторонница боевиков Любов Цыганова.

"Не дождавшись выплаты денежного пособия (20 тысяч российских рублей), без средств к существованию ушел в неизвестном направлении… Отказывался принимать помощь от волонтеров и планировал продолжать духовные поиски в буддистском храме", - уточнила она.

Также информация о пропаже боевика опубликована в городских пабликах оккупированной Макеевки.

Ситуацию прокомментировал блогер Денис Казанский, который посмеялся с действий боевика.

Как известно, Лусварги был приговорен к 13 годам лишения свободы в 2019 году. Суд постановил, что тот входил в состав батальона "Викинг" и в 2014-2015 годах воевал против украинских военных на Донбассе.

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