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В Таиланде заявили о прорыве в лечении коронавируса из Китая: что известно о лекарстве

понедельник, 03 февраля 2020, 12:26
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В Таиланде заявили о разработке вакцины против смертельно опасного коронавируса из Китая, от которого уже умерли 362 человека.

В частности, врачу тайской больницы удалось вылечить 71-летнюю пациентку, использовав сочетание препаратов от ВИЧ и гриппа.

Медик утверждает, что использование этих препаратов всего за 48 часов изменили позитивные результаты теста на коронавирус на негативные. Сейчас в дыхательных путях пациентки не осталось даже следа от вируса.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появилась забавная украинская фотожаба, касающаяся коронавируса. Также в сети жесткой фотожабой высмеяли попытки ученых найти вакцину от коронавируса.

Кроме того, специалисты китайского города Уси представили общественности экспресс-тест для выявления смертельного коронавируса.

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