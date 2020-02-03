В Украине стартовала регистрация на ВНО-2020: что нужно знать абитуриентам

В понедельник, 3 февраля, начинается регистрация для участия во внешнем независимом оценивании 2020 года.

Об этом сообщает "Апостроф".

Регистрация для сдачи ВНО продлится до 24 марта.

Получить всю необходимую информацию и зарегистрироваться можно на сайте Украинского центра оценивания качества образования.

Предлагаемых к сдаче предметов – одиннадцать.

Обязательными являются украинский язык и литература, а также история Украины или математика (на выбор).

А уже со следующего года математику придется сдавать всем без исключения участникам тестирования.

И именно из математических тестов начнется нынешнее ВНО, которое стартует 21 мая.

Подробнее читайте в материале "Апострофа" - Внешнее независимое оценивание 2020: ответы на все вопросы