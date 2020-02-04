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Под Харьковом прощаются с военным медиком, убитым боевиками на Донбассе: фото

вторник, 04 февраля 2020, 12:31
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На Харьковщине прощаются с погибшим на Донбассе военным медиком 33-летней Клавдией Сытник.

Об этом сообщает "Суспильне.ua".

Клавдию Сытник провожают в последний путь в Зачепиловке. Во дворе ее дома собрались родные, друзья и собратья.

Клавдия родилась 25 февраля 1986 года в поселке Зачепиловка Харьковской области. Там она жила до момента подписания трехлетнего контракта с Вооруженными Силами в феврале 2017 года. Сначала проходила службу в 54-й отдельной механизированной бригаде, а в октябре перешла в омбр "Холодный Яр".

Как писал "Апостроф" ранее, за первый месяц 2020 на Донбассе погибли 11 военнослужащих Вооруженных сил Украины.

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