Под Харьковом прощаются с военным медиком, убитым боевиками на Донбассе: фото

На Харьковщине прощаются с погибшим на Донбассе военным медиком 33-летней Клавдией Сытник.

Об этом сообщает "Суспильне.ua".

Клавдию Сытник провожают в последний путь в Зачепиловке. Во дворе ее дома собрались родные, друзья и собратья.

Клавдия родилась 25 февраля 1986 года в поселке Зачепиловка Харьковской области. Там она жила до момента подписания трехлетнего контракта с Вооруженными Силами в феврале 2017 года. Сначала проходила службу в 54-й отдельной механизированной бригаде, а в октябре перешла в омбр "Холодный Яр".

Как писал "Апостроф" ранее, за первый месяц 2020 на Донбассе погибли 11 военнослужащих Вооруженных сил Украины.