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Прострелены ноги и руки: в Киев прибыл борт с тяжелоранеными бойцами ВСУ, фото

вторник, 04 февраля 2020, 07:35
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В понедельник, 3 февраля, в Киев прибыл борт с бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые были тяжело ранены на Донбассе.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила волонтер Наталья Юсупова.

"По бориспольскому шоссе снова мчались скорые с мигалками, раненых воинов привезли в госпиталь, война продолжается… В январе началось серьезное обострение на фронте, 13 убитых и более 30 раненых, только за последние двое суток убита медик и ранено пятеро наших бойцов. Это ужасная трагедия", - отметила она.

По словам Юсуповой, у воинов тяжелые ранения - у них прострелены ноги, руки, животы, органы. Врачи без отдыха и волонтеры стараются помогать, чем только могут.

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Как сообщал "Апостроф", ранее в зоне Операции Объединенных сил на Донбассе погиб житель села Корчик Шепетовского района Виталий Караван.

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