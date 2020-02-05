Кажется, кто-то продал мозги: сеть взорвалась гневом из-за заявления Кивы об оплате коммуналки

В интернете бурно отреагировали на слова народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ильи Кивы, который дал "лайфхак" гражданам, у которых не хватает денег на оплату услуг ЖКХ - ловить воробьев или же, если дела совсем плохи, продать почку.

Украинцы в комментариях к видео отметили, что, судя по последним заявлениям, кто-то уже продал мозги, если не стыдно давать такие советы людям, которые всю жизнь работали, а на пенсии вынуждены жить на копейки.

Добавили, что Киве должно быть стыдно и перед Героями Небесной Сотни, и перед военными, которые погибли на Донбассе за будущее Украины. Не обошлось и без "советов" нардепам – некоторые посчитали, что с таким подходом можно продать и самых парламентариев, раз украинцев за людей они не считают.

Как сообщал "Апостроф", ранее народный депутат от "Слуги народа" Евгений Брагар попал в громкий скандал, предложив в эфире одного из телеканалов тем, кому не хватает пенсии на оплату услуг ЖКХ, продать лишнее имущество, например, собаку.