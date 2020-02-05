Украину накроет серьезная непогода: прогноз на 5 февраля

Синоптики дали свежий прогноз погоды на среду, 5 февраля, - в Украине будет падать снег.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
По всей Украине будет облачно. Снег будет падать по всей стране кроме юга, там - дождь.
Температура воздуха в Украине:
- на западе 0 +2 градуса;
- на востоке 0 +4 градуса;
- на севере -2 +2 градуса;
- на юге и в Крыму +5 +8 градусов;
- в центре Украины и Киеве -1 +2 градуса;
Напомним, что заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказала о новых последствия изменения климата для украинских городов.
Подробнее читайте об этом в материале "Апострофа": Пыльные бури, засуха и ад летом: как изменения климата повлияют на Украину.