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Украину накроет серьезная непогода: прогноз на 5 февраля

среда, 05 февраля 2020, 06:20
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Фото: Главред

Синоптики дали свежий прогноз погоды на среду, 5 февраля, - в Украине будет падать снег.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По всей Украине будет облачно. Снег будет падать по всей стране кроме юга, там - дождь.

Температура воздуха в Украине:

  • на западе 0 +2 градуса;
  • на востоке 0 +4 градуса;
  • на севере -2 +2 градуса;
  • на юге и в Крыму +5 +8 градусов;
  • в центре Украины и Киеве -1 +2 градуса;

Напомним, что заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказала о новых последствия изменения климата для украинских городов.

Подробнее читайте об этом в материале "Апострофа": Пыльные бури, засуха и ад летом: как изменения климата повлияют на Украину.

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