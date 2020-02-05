В Бразилии парень потратил 25 лет на превращение себя в "демона": жуткие фото

Мужчина 25 лет потратил на то, чтобы изменить свою внешность, его целью был отталкивающий образ - теперь его называют не иначе как человек-сатана.

Об этом пишет DailyStar.

44-летний мастер татуировки из города Сан-Паулу Мишель Фаро ду Прадо работает в своей профессии 25 лет, и всё это время стремится менять свою внешность, причём не в лучшую сторону.

Сейчас татуировки с жестокими сюжетам покрывают большую часть тела Мишеля. Он сделал себе экстремальный пирсинг, нарастил зубы, чтобы они стали похожи на собачьи клыки, и собирается полностью покрыть их металлическими коронками.

Кроме этого, Фаро сделал себе тоннели в ушах (да и саму их форму изменил), шрамирование на щеках и груди, протатуировал в чёрный глазные яблоки и постоянно носит устрашающие линзы, а также сделал многочисленные модификации тела - вживил под кожу лба импланты, чтобы он выглядел бугристым, и вставил в кости черепа резьбу, в которую вкручиваются металлические рога. Все эти сложные преобразования ему помогает делать его любящая жена, которая занимается профессиональным моддингом тела. По сути, Мишель стал её проектом.

По словам парня, у него очень высокий болевой порог, и его не отталкивает мысль о боли, когда он планирует усовершенствовать свой зловещий образ.

"Моя идея заключалась в том, чтобы становиться всё более и более зловещим. А похож ли я на дьявола... Вопрос в том, как люди сами себе его представляют. Неважно, что в их глазах я похож на Сатану, своим сердцем я за Бога", - говорит Мишель Фаро ду Прадо

Татуировщик признался, что вовсе не стремится быть похожим на дьявола, просто в его представлении зловещий внешний вид - это проявление внутренней свободы, которая помогает менять мир вокруг.

Становясь всё более зловещим внешне и продолжая делать добрые дела, Мишель Прадо, как он сам говорит, ломает шаблоны, и его поддерживают в этом родные и друзья.

"Моей семье, жене и сыну, это нравится, как и моим друзьям. Некоторые люди в моей жизни тоже стали мне родными. У меня есть несколько молодых друзей, которые называют меня отцом, и другие, которых я считаю братьями. Это мои знакомые и коллеги", - говорит он.

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