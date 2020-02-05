В Станице Луганской засветились немецкие лоббисты Путина: фото и реакция Украины

На временно оккупированной украинской территории в Луганской области заметили немецких представителей партии "Альтернатива для Германии".

Об этом сообщает блогер под ником Necro Mancer на своей Twitter-странице.

"Немецкие нацики на мосту в Станице Луганской. Ну и Россия, конечно же, куда без нее", - написал он.

В МИД Украины осудили визит Гуннара Линдеманна, Рихарда Гретцингера и Хеннинга Дзодза.

"Рассматриваем этот визит как неуважение к суверенитету и территориальной целостности Украины, пренебрежение основополагающими принципами международного права и национальным законодательством Украины", - написали в ведомстве.

Также отмечают, что эти политики уже ранее нелегально посещали оккупированные территории Украины. Это свидетельствует о сознательном нарушении ими национального законодательства Украины и международного права в угоду российской идеологии. Потому такие действия будут учтены при определении юридической ответственности в соответствии с украинским законодательством.

"Ожидаем, что руководство партии "Альтернатива для Германии" так же осудит незаконные действия ее членов и будет пресекать подобные преступления в будущем", - написали в МИД.

Как сообщал "Апостроф", ранее в оккупированном РФ Крыму заметили бывшего украинского политика, экс-депутата Верховной Рады Крыма (от Блока "За Януковича"), экс-министра образования Украины, бывшего депутата Верховной Рады Украины (от "Партии регионов") Дмитрия Табачника.