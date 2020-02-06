Снежный "апокалипсис": опубликована новая порция фото страшной непогоды на Донбассе

В оккупированном Донецке бушует непогода, которая ломает деревья, калечит машины и убивает людей.

Фото опубликовали на одном из Telegarm-каналов.

Ночью в Донецке завьюжило и город накрыло толстым слоем снега. Кое-где его вес не выдерживают ветви деревьев, ломаются и падают на припаркованные авто и калечат их.

На дорогах образовались сугробы, по которым опасно ехать машинам. А под слоем снега автомобилистов подстерегает другая опасность - лед. За последние сутки в ДТП попали несколько десятков автомобилей. Среди них и служебные авто. Некоторые машины превратились в груду металлолома. Возле них на дорогах лежат тела погибших людей.

Напомним, что мощный циклон принес в Украине резкое похолодание. Штормовую опасность объявили в двух областях Украины - Кировоградской и Днепропетровской. К концу недели похолодание в Украине усилится, нас ждут морозы даже до -10 градусов и ниже.

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Как писал "Апостроф" ранее, с ухудшением погодных условий, которое принес в Украину циклон Petra, не могут справиться в оккупированном Донецке - улицы замело снегом, а общественный транспорт практически не ходит.