Ударят морозы до минус 13: синоптик рассказала украинцам, к чему готовиться и ждать ли тепла

Украинский синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что в пятницу, 7 февраля, в Украине отступит циклон, однако его последствия еще будут ощущаться.

Об этом она написала в Facebook

На севере, востоке, юге и вокруг Карпат периодически будет падать снег. Ближайшие двое суток в Украине ожидаются с прочными морозами, ночью - 7-13 градусов. Завтра в течение дня в большинстве областей предполагается 0-5 градусов мороза. На дорогах гололедица.

Ветер северного направления будет достигать в пятницу сильных порывов, поэтому ощущение холода будет на 3-6 градусов ниже.

В Киеве завершится рабочая неделя морозом, ближайшей ночью до -8 градусов, днем 7 февраля ожидается до -3 градусов. Скользко, ветрено, возможен небольшой снег.

С воскресенья-понедельника снова начнется потепление.

Как информировал "Апостроф" ранее, в среду, 5 февраля, в Украине из-за ухудшения погодных условий увеличилось количество аварий