В Украине хотят изменить продолжительность отпуска

В Украине хотят продлить отпуск до 28 рабочих дней.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание "Экономическая правда",

"У нас сейчас отпуск - 24 календарных дня. В Кодексе законов о труде установлены 17 оснований для ее расширения. 12 таких оснований мы этим законопроектом снимаем. Я хочу имплементировать в украинское законодательство отпуск продолжительностью 28 дней, но не календарных, а рабочих", - заявила глава комитета парламента по вопросам социальной политики Галина Третьякова.

По ее мнению, из этих 28-ми должно быть десять так называемых sick days (выходные по причине болезни).

"Если я заболела, у меня выгорания, стресс, переутомление, я хочу иметь возможность позвонить работодателю и сказать: я сегодня не выйду, я больна и хочу остаться дома, привести себя в работоспособное состояние", - отметила политик.

Также Третьякова подчеркнула, что это ее видение и она будет подавать эти поправки к законопроекту.

Как сообщал "Апостроф", согласно распоряжению Минсоцполитики, в 2020 году в Украине предусмотрен ряд дополнительных выходных. В течение года у нас будет 12 официальных выходных дней.