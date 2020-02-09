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Настоящий герой: впечатляющая история азербайджанского бойца, воевавшего за Украину

воскресенье, 09 февраля 2020, 05:31
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Сеть растрогала история азербайджанца Романа Бахшиева, который в 2014 году добровольцем отправился на Донбасс воевать против российских оккупантов.

Видео с бойцом разместили на Facebook-странице 72 ОМБр им. Черных Запорожцев.

Роман Бахшиев в составе 12 батальона территориальной обороны Вооруженных сил Украины принимал участие в боях на позициях под Луганском. Тогда одно из подразделений батальона зашло в Октябрьский район Луганска и вывесило украинский флаг.

Военный был трижды ранен. 1 февраля 2017 года тогдашний президент Украины Петр Порошенко подписал указ о награждении высокими государственными наградами военнослужащих Вооруженных сил Украины, отличившихся в ходе боевых действий в районе Авдеевки. Орден "За мужество" 3 степени получил и лейтенант Бахшиев Роман Балага-оглы.

Как писал "Апостроф" ранее, гражданин Германии Зигфрид, который под позывным "Океан" в составе Вооруженных сил Украины принимал участие в боевых действиях на Донбассе, уволился с украинской армии из-за отсутствия стратегии по освобождению оккупированных земель.

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