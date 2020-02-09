В Харькове водитель авто на скорости влетел в столб: жуткое фото

В Харькове произошло смертельное ДТП, 35-летний водитель автомобиля "ВАЗ-2103" влетел в столб.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Мужчина не справился с управлением и наехал на препятствие.

От полученных травм житель Харьковской области погиб на месте.

Информация о происшествии зарегистрировано в Едином учете заявлений и сообщений. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве на улице Комарова микроавтобус Ford, в котором находилась беременная женщина, столкнулся с двумя автомобилями. Обошлось без жертв.

Также в Киеве произошла серьезная авария с участием маршрутного такси. На въезде в столицу Украины автобус буквально смял легковушку.