RU  UA  EN

воскресенье, 9 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.35
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

9 февраля

16:56
Девушка похудела на 37 кг, чтобы победить эпилепсию и сонливость - вот ее история
16:55
Трамп принял жесткое решение по офицеру, отказавшемуся от престижной должности в Украине
16:47
Будет приходить на смартфоны: украинским призывникам готовят сюрприз
16:45
Закрыли детсады и школы: под Днепром произошло опасное ЧП с загрязнением воды
16:23
В Одессе женщина с маленьким ребенком посреди дороги провалилась в огромную яму, фото
16:19
В Харькове водитель авто на скорости влетел в столб: жуткое фото
16:17
Деньги начнут "выбивать": озвучен тревожный прогноз по судьбе должников за коммуналку в Украине
15:46
Часть Украины накроют морозы до минус 18 и штормовой ветер: где будет холоднее всего
15:10
"Снежная" Луна: опубликованы впечатляющие фото полнолуния в Украине и мире
14:34
15 самых эффектных нарядов красной дорожки за всю историю премии Оскар
14:29
В Умани жестко проучили водителя маршрутки, обидевшего детей погибшего бойца АТО, фото
13:59
Засыпало заживо землей: под Ивано-Франковском ветеран АТО погиб жуткой смертью, фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Харькове водитель авто на скорости влетел в столб: жуткое фото

воскресенье, 09 февраля 2020, 16:19
переглянути новину українською

В Харькове произошло смертельное ДТП, 35-летний водитель автомобиля "ВАЗ-2103" влетел в столб.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Мужчина не справился с управлением и наехал на препятствие.

От полученных травм житель Харьковской области погиб на месте.

Информация о происшествии зарегистрировано в Едином учете заявлений и сообщений. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве на улице Комарова микроавтобус Ford, в котором находилась беременная женщина, столкнулся с двумя автомобилями. Обошлось без жертв.

Также в Киеве произошла серьезная авария с участием маршрутного такси. На въезде в столицу Украины автобус буквально смял легковушку.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
загрузка...

Новости партнеров

Loading...

Читайте также

Меня арестовали с криками "Слава Украине" - экс-пленник ДНР рассказал, как готовил переворот под носом у Захарченко

На выходных в Украине будет контрастная погода: восток заморозит больше всех

Плацдарм или "котел": пять лет назад началась битва под Дебальцево

Пик эпидемии впереди: как коронавирус помогает в борьбе с гриппом

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: