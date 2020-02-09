ВСУ ликвидировали на Донбассе наемника из Москвы: фото "груза 200"

В пятницу, 7 февраля, на востоке Украины ликвидировали российского боевика Люликова Алексея.

Об этом сообщает блогер под ником Necro Mancer на своей Twitter-странице.

По предварительным данным, боевик был убит во время артобстрела в районе населенного пункта Золотое-5 Луганской области.

Известно, что Люликов Алексей Алексеевич родился 6 октября 1996 года. Сам мужчина с Москвы. В сети есть его фото, а пользователи пишут, что он был в так называемом "6-ом полку".

Как сообщал "Апостроф", на Донбассе украинский снайпер ликвидировал боевика.

Напомним, что на востоке страны воины Вооруженных сил Украины нанесли удар, в результате чего были ликвидированы боевики.

Также ранее на Донбассе ликвидировали очередного боевика из Татарстана Мухамеджанова Рамиля. Боевик НВФ "Сомали" по кличке "Ветер" попал в "200 бригаду" 5 ноября прошлого года, а 6 ноября его тело отправили на родину.