RU  UA  EN

воскресенье, 9 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.35
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

9 февраля

03:17
ВСУ ликвидировали на Донбассе наемника из Москвы: фото "груза 200"
02:27
В Николаеве появился "охотник" за бородатыми гномиками: фото и видео
01:19
В Киеве на железнодорожной станции произошла трагедия с молодой девушкой: видео
00:15
Шанс есть: ученые рассказали, как человечество может обнаружить внеземные цивилизации

8 февраля

23:29
Лично бил и пытал: в адрес освобожденного экс-пленника боевиков выдвинули громкие обвинения
23:10
Под Запорожьем на льду погибли дети: подробности страшной трагедии
22:50
Призыв исключительно по согласию: в Минобороны сделали важное уточнение
22:42
Как прошел первый полуфинал отбора на Евровидение 2020 - итоги и все выступления вечера
22:36
В Украине завершился первый полуфинал отбора на Евровидение-2020: кто прошел в финал
22:14
Под Запорожьем пьяный водитель снес коляску с ребенком: появилось жуткое видео
21:05
В Тернополе двое рабочих погибли страшной смертью: опубликованы фото
19:53
Неадекватный водитель под Киевом подрался с полицейскими: опубликованы фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

ВСУ ликвидировали на Донбассе наемника из Москвы: фото "груза 200"

воскресенье, 09 февраля 2020, 03:17
переглянути новину українською

В пятницу, 7 февраля, на востоке Украины ликвидировали российского боевика Люликова Алексея.

Об этом сообщает блогер под ником Necro Mancer на своей Twitter-странице.

По предварительным данным, боевик был убит во время артобстрела в районе населенного пункта Золотое-5 Луганской области.

Известно, что Люликов Алексей Алексеевич родился 6 октября 1996 года. Сам мужчина с Москвы. В сети есть его фото, а пользователи пишут, что он был в так называемом "6-ом полку".

Как сообщал "Апостроф", на Донбассе украинский снайпер ликвидировал боевика.

Напомним, что на востоке страны воины Вооруженных сил Украины нанесли удар, в результате чего были ликвидированы боевики.

Также ранее на Донбассе ликвидировали очередного боевика из Татарстана Мухамеджанова Рамиля. Боевик НВФ "Сомали" по кличке "Ветер" попал в "200 бригаду" 5 ноября прошлого года, а 6 ноября его тело отправили на родину.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
загрузка...

Новости партнеров

Loading...

Читайте также

На выходных в Украине будет контрастная погода: восток заморозит больше всех

Плацдарм или "котел": пять лет назад началась битва под Дебальцево

Пик эпидемии впереди: как коронавирус помогает в борьбе с гриппом

Эпоха диджи­­тализации: как в Украине запустили "государство в смартфоне"

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: