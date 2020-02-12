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Появилась забавная фотожаба на нового главу Офиса президента

среда, 12 февраля 2020, 15:11
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В сеты высмеяли фотожабой нового главу Офиса президента Украины (ОПУ) Андрея Ермака.

Картинку опубликовал пользователь Морпех Саша на Facebook-странице.

На фото бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман спрашивает якобы Ермака: "Это ты теперь вместо Богдана?".

Андрей Ермак возглавил ОПУ во вторник, 11 февраля. На этом посту он сменил Андрея Богдана. До этого Ермак был помощником президента. Он занимался вопросами внешней политики, в частности был переговорщиком с Россией и США.

Напомним, 12 февраля прошел брифинг, на котором выступил Андрей Ермак.

Как сообщал "Апостроф", отставка главы Офиса президента Андрея Богдана хоть и не стала неожиданностью, все же вызвала немало вопросов относительно дальнейшей работы президентской вертикали при его преемнике Андрее Ермаке.

А в сети появилась реакция украинцев на увольнение главы ОПУ Андрея Богдана и назначение на его должность Андрея Ермака.

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