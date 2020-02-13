Читинский Гитлер и веселая "зига": в России депутат попал в скандал из-за странного фото

Из российской политической силы "Единая Россия" исключили депутата Читинского района Забайкальского края Вильгельма Зайделя после скандальной фотографии в социальных сетях.

Вместе с политиком на фото запечатлена директор библиотек того же района Евгения Ушакова. Спустя некоторое время она удалила пост из Instagram.

Также женщина утверждала, что снимок является не оригинальным, а отредактированным.

По ее словам, нацизм показывает правая рука, а на снимке у нее - левая. Ушакова отмечает, что просто пыталась закрыть камеру, так как. не любит, когда ее обнимают.

Она также сказала, что Зайдель посылает воздушный поцелуй, а не показывает "усы Гитлера".

Напомним, что в России новым заместителем председателя Госдумы назначен Алексей Гордеев, которого в интернете сравнили с Гитлером.