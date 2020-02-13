Это был один из крупнейших боев: в Украине напомнили о подвиге ВСУ на Донбассе

Пять лет назад, 12 февраля 2015-го года, в Логвиново произошел один из крупнейших по количеству введенных сил боев российско-украинской войны, в котором погибло 11 украинских бойцов.

Об этом журналист Юрий Бутусов написал в Facebook.

В тот день, ВСУ предприняли отчаянную попытку отбить село Логвиново и разорвать тем самым кольцо окружения вокруг Дебальцево.

Бутусов обратил внимание на то, что это был один из крупнейших по количеству введенных сил боев российско-украинской войны. С обеих сторон в бою принимали участие примерно по 200-300 человек. С нашей стороны было 6 танков, со стороны противника - 8 танков. Также в ходе боя наносила удары артиллерия и минометы.

Ключевую роль сыграл ввод в бой противником свежего резерва - 5 танков 5 танковой бригад ВС РФ из Улан-Удэ. Прикрывая отход наших подразделений, один-единственный танк 92-й бригады под командованием Василия Божка, сумел уничтожить два российских танка, и еще один подбить, за что удостоен звания герой Украины. Но после израсходования боеприпасов, нашим подразделениям пришлось уйти из села. Трасса на Дебальцево осталась перекрыта.

Как ранее сообщал "Апостроф", на Донбассе боевики продолжают обстреливать позиции украинских военных вблизи Новотошкивки на Луганщине.