RU  UA  EN

четверг, 13 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.29
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

13 февраля

08:56
В Одессе мощный пожар уничтожил кафе и перебросился на аптеку, фото
08:53
Планы Путина на Россию высмеяли меткой карикатурой
07:39
Это был один из крупнейших боев: в Украине напомнили о подвиге ВСУ на Донбассе
07:38
В Киеве женщина попыталась украсть чужого ребенка в метро: страшные детали, фото и видео
07:17
Три диетических супа для легкого завтрака или обеда - рецепты на 15 минут Lime
07:10
Счет погибших за сутки идет на сотни: новые данные о коронавирусе из Китая и фото
07:05
На место вызвали "копов": в Днепре устроили ажиотаж из-за необычного снеговика, фото
06:42
Автобус с украинцами попал в жуткое ДТП в России, много погибших: фото
06:30
Гороскоп на 13 февраля: Овнов ждут победы в любви, а Весы могут наделать ошибок
06:24
Дожди уходят: синоптики порадовали украинцев свежим прогнозом
05:28
Уже не страшно: фото и история миротворца в Конго, героически воевавшего на Донбассе
03:24
7 минут ада: в сети показали видео, снятое во время боев за Дебальцево
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Это был один из крупнейших боев: в Украине напомнили о подвиге ВСУ на Донбассе

четверг, 13 февраля 2020, 07:39
переглянути новину українською

Пять лет назад, 12 февраля 2015-го года, в Логвиново произошел один из крупнейших по количеству введенных сил боев российско-украинской войны, в котором погибло 11 украинских бойцов.

Об этом журналист Юрий Бутусов написал в Facebook.

В тот день, ВСУ предприняли отчаянную попытку отбить село Логвиново и разорвать тем самым кольцо окружения вокруг Дебальцево.

Бутусов обратил внимание на то, что это был один из крупнейших по количеству введенных сил боев российско-украинской войны. С обеих сторон в бою принимали участие примерно по 200-300 человек. С нашей стороны было 6 танков, со стороны противника - 8 танков. Также в ходе боя наносила удары артиллерия и минометы.

Ключевую роль сыграл ввод в бой противником свежего резерва - 5 танков 5 танковой бригад ВС РФ из Улан-Удэ. Прикрывая отход наших подразделений, один-единственный танк 92-й бригады под командованием Василия Божка, сумел уничтожить два российских танка, и еще один подбить, за что удостоен звания герой Украины. Но после израсходования боеприпасов, нашим подразделениям пришлось уйти из села. Трасса на Дебальцево осталась перекрыта.

Как ранее сообщал "Апостроф", на Донбассе боевики продолжают обстреливать позиции украинских военных вблизи Новотошкивки на Луганщине.

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания

Новости партнеров

Читайте также

Дебальцевский "карман" закрывается: как украинские танкисты встретились с бурятскими "тракто­ристами"

Россия не перекроет Днепр, а запуск воды в Крым грозит непред­сказуемыми последствиями

Тотальная перезагрузка на Донбассе: чем это закончится

История или миф: почему Путин цепляется за победу в Великой Отечественной войне

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: