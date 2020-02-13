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Пока я президент, будет папа и мама: Путин странно высказался о родителях

четверг, 13 февраля 2020, 16:00
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Президент России Владимир Путин отметился очередным необычным высказыванием. Во время встречи с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию он сказал, что при нем в РФ не будет понятий "родитель номер 1" и "родитель номер 2".

Как пишут российские СМИ, президент РФ против того, чтобы пропали такие понятия, как "папа и мама".

По этому поводу Путин призвал проработать вопросы формулировок.

"Что касается "родителя номер 1" и "родителя номер 2", я уже как-то публично говорил и повторю ещё раз: пока я президент, у нас не будет родителя номер один... У нас будет папа и мама", — сказал Путин.

Напомним, что в сети высмеяли президента России Владимира Путина и его руководство страной.

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