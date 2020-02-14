День Святого Валентина: самые популярные мифы о празднике и их разоблачение

Святой Валентин - католический святой, потому отмечать его праздник в Украине, где большинство верующих православные, - не обязательно.

Такое высказывание очень популярно в интернете. Однако история Церкви знает сразу трех святых с таким именем, но обо всех них известно очень мало. Тут стоит напомнить, что в 1054 году римский папа и константинопольский патриарх отлучили друг друга от Церкви. С этих пор начался раскол христианства на католицизм и православие. Все святые, которые были канонизированы до этой даты - общехристианские.

Поэтому святой Валентин почитается как католиками, так и православными. Только католики чтят его память 14 февраля, а православные 12 августа по новому стилю (30 июля по церковному календарю).



Миф 2

День святого Валентина - маркетинговая уловка и раньше его не праздновали.

В римское время в середине февраля проходили два фестиваля: Луперкалии и Юноны-очистительницы. Оба они были связаны с плодородием и, соответственно, деторождением. С установлением христианства, как государственной религии, фестивали стали заменяться на чествование близких по времени святых. В данном случае святого Валентина и Богородицы.

Однако изначально никакого любовного контекста не было. Только в ХIV веке великий английский поэт Джеффри Чосер написал поэму "Птичий парламент", где рассказывает о том, что в Валентинов день птицы начинают искать себе пару. Это положило начало романтизму праздника.

Так в 1415-м герцог Орлеанский Карл написал первую валентинку из тюрьмы. Романтизм европейцев подхватил идею и это положило начало романтическим подвигам 14 февраля. Самая старая валентинка дошедшая до нас и датируется 1477-м годом, ее написал некий Джон Пастон своей невесте Марджери.

В XIX романтизм этого дня еще больше усилился. После революции коммерсанты развили идею романтичного праздника для влюбленных и превратили его в то, что мы знаем сейчас.