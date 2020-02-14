День Святого Валентина: самые популярные мифы о празднике и их разоблачение

В связи с праздником 14 февраля, когда отмечают День Святого Валентина, бытуют много мифов. Некоторые из них удалось "разоблачить".
Миф 1
Такое высказывание очень популярно в интернете. Однако история Церкви знает сразу трех святых с таким именем, но обо всех них известно очень мало. Тут стоит напомнить, что в 1054 году римский папа и константинопольский патриарх отлучили друг друга от Церкви. С этих пор начался раскол христианства на католицизм и православие. Все святые, которые были канонизированы до этой даты - общехристианские.
Поэтому святой Валентин почитается как католиками, так и православными. Только католики чтят его память 14 февраля, а православные 12 августа по новому стилю (30 июля по церковному календарю).
Миф 2
День святого Валентина - маркетинговая уловка и раньше его не праздновали.
В римское время в середине февраля проходили два фестиваля: Луперкалии и Юноны-очистительницы. Оба они были связаны с плодородием и, соответственно, деторождением. С установлением христианства, как государственной религии, фестивали стали заменяться на чествование близких по времени святых. В данном случае святого Валентина и Богородицы.
Однако изначально никакого любовного контекста не было. Только в ХIV веке великий английский поэт Джеффри Чосер написал поэму "Птичий парламент", где рассказывает о том, что в Валентинов день птицы начинают искать себе пару. Это положило начало романтизму праздника.
Так в 1415-м герцог Орлеанский Карл написал первую валентинку из тюрьмы. Романтизм европейцев подхватил идею и это положило начало романтическим подвигам 14 февраля. Самая старая валентинка дошедшая до нас и датируется 1477-м годом, ее написал некий Джон Пастон своей невесте Марджери.
В XIX романтизм этого дня еще больше усилился. После революции коммерсанты развили идею романтичного праздника для влюбленных и превратили его в то, что мы знаем сейчас.
Миф 3
Император Клавдий казнил Валентина за то, что тот венчал геев.
По легенде, император Клавдий II решил, что брак мешает воинам хорошо сражаться и запретил его для них. Конечно, это нравилось не всем и епископ Валентин тайно венчал влюбленных. За что и был приговорен к смерти.
Но главная суть в том, что в те времена сочетанием браком гомосексуалистов христианским епископом было попросту невозможно. В первую очередь, из-за негативного отношения христианства к этому явлению.
Вывод: миф неверен! Раннехристианский епископ, каким был святой Валентин, при всем желании не мог сочетать браком солдат-геев.
Миф 4
День святого Валентина начали отмечать американские геи в 70-х годах XX века.
Отмечали день святого Валентина еще в XIX веке и раньше.
Вывод: миф неверен! История праздника начинается никак не позже XIX века, а во многом раньше (XV век).
Миф 5
В день святого Валентина был проведен первый гей-парад.
Почему-то связь дня всех влюбленных и гомосексуализма очень популярна. В частности, первым гей-парадом считается демонстрация нескольких сотен активистов в июне 1970 года. Она была проведена в годовщину, т.н. Стоунволлских бунтов 1969-го года. И сейчас они проводятся в теплое время года.
Вывод: миф неверен! Первый гей-парад с днем святого Валентина не связан.
Как сообщал "Апостроф", накануне 14 февраля, когда отмечается День святого Валентина, в сети появились необычные поздравления для киевлян, оформленные под традиционные для этого романтического праздника поздравления-валентинки в форме сердечек.
Про 5 простых идей для празднования Дня святого Валентина, которые сделают этот праздник сказочным, волшебным и запоминающимся, читайте в материале "Апострофа": Как незабываемо отметить День святого Валентина: 5 идей для празднования.