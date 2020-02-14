Водителей-хамов в Украине начали ловить "на живца": появились интересные видео

В ряде украинских городов полицейские провели проверку водителей на то, как они уступают дорогу автомобилям экстренных служб. Так, нарушителей ловили на улицах Харькова, Днепра и Кривого Рога.

Как пишут местные СМИ, в Харькове за час такого рейда выписали три постановления. При этом никто из водителей спорить и доказывать свою невиновность не стал.

Таким нарушителям грозит штраф 510 гривен. Постановление выписывается на месте. Если штраф не заплатить в течение 15 дней, то сумма удваивается.

Водители пожарных автомобилей и автомобилей скорой помощи говорят, что они не хотят раздражать других участников движения. Но они также напомнили, что их задача - спасать жизни людей.

"Мы не хотим вас раздражать, наша задача напомнить, что мы спешим спасать жизни. Уступите дорогу, соблюдайте правила дорожного движения и главное помните, что в следующий раз помощь может понадобиться вам", - сказал начальник Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области Андрей Кульбач.

Напомним, что водители в Украине смогут оплачивать штрафы за нарушение правил дорожного движения в приложении "Дія".