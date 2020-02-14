RU  UA  EN

пятница, 14 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.29
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

14 февраля

12:40
Новоиспеченным родителям в Украине готовят приятный сюрприз: что нужно знать
12:32
Водителей-хамов в Украине начали ловить "на живца": появились интересные видео
12:29
Давно мечтала: Ольга Фреймут рассказала о подарке мужа ко Дню святого Валентина Lime
12:18
День Святого Валентина: самые популярные мифы о празднике и их разоблачение
12:10
Энрике Иглесиас и Анна Курникова показали новорожденную дочь, которую скрывали от публики Lime
11:54
Маша Ефросинина показала, как муж поздравил ее с Днем влюбленных - кажется, ведущая ждала большего Lime
11:54
Назревает серьезное столкновение: Россия сцепилась с Турцией в Сирии, есть потери
11:29
За какие медуслуги украинцы должны будут платить из своего кармана: перечень
11:16
Не устану признаваться: Петр Порошенко в День влюбленных нежно обратился к супруге Lime
11:11
Скандал с оскорблением ветерана АТО в маршрутке Днепра получил "горячее" продолжение, фото
11:09
Гулять можно будет спокойно, но: синоптик заинтриговала прогнозом на выходные
11:05
Джамала рассказала о реакции мужа на ее вторую беременность Lime
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Водителей-хамов в Украине начали ловить "на живца": появились интересные видео

пятница, 14 февраля 2020, 12:32
переглянути новину українською

В ряде украинских городов полицейские провели проверку водителей на то, как они уступают дорогу автомобилям экстренных служб. Так, нарушителей ловили на улицах Харькова, Днепра и Кривого Рога.

Как пишут местные СМИ, в Харькове за час такого рейда выписали три постановления. При этом никто из водителей спорить и доказывать свою невиновность не стал.

Таким нарушителям грозит штраф 510 гривен. Постановление выписывается на месте. Если штраф не заплатить в течение 15 дней, то сумма удваивается.

Водители пожарных автомобилей и автомобилей скорой помощи говорят, что они не хотят раздражать других участников движения. Но они также напомнили, что их задача - спасать жизни людей.

"Мы не хотим вас раздражать, наша задача напомнить, что мы спешим спасать жизни. Уступите дорогу, соблюдайте правила дорожного движения и главное помните, что в следующий раз помощь может понадобиться вам", - сказал начальник Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области Андрей Кульбач.

Напомним, что водители в Украине смогут оплачивать штрафы за нарушение правил дорожного движения в приложении "Дія".

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания

Новости партнеров

Читайте также

Украине, как и всему миру, надо быть очень осторожными с Китаем - житель Гонконга об угрозе коронавируса

Россия не перекроет Днепр, а запуск воды в Крым грозит непред­сказуемыми последствиями

Дебальцевский "карман" закрывается: как украинские танкисты встретились с бурятскими "тракто­ристами"

Тотальная перезагрузка на Донбассе: чем это закончится

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: