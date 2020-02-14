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Засовывали руки прямо в пасть: в Карибском море дайверы накормили десятки акул, видео

пятница, 14 февраля 2020, 17:17
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Группа аквалангистов в Ирландии опустилась на дно Карибского моря, чтобы накормить 50 голодных акул.

Ролик появился на Daily Mail.

Видео снял один из дайверов по имени Дэвид Гоббс. На кадрах видно, что вокруг дайверов плавает стая различных хищников.

На обед приплыли карибские рифовые, тигровые акулы, а также акулы-няньки.

Один из ныряльщиков периодически открывает ящик с мелкой рыбой и выпускает ее в море. Хищники же сразу плывут к ней и жадно борются за нее.

Тигровые акулы опасны, однако на ролике они спокойно плавают возле дайверов.

Как ранее сообщал "Апостроф", в прибрежных водах Папуа - Новой Гвинеи женщина-дайвер встретила акулу, но сумела отбиться от нее.

Напомним, что военные Австралии в свободное от службы время посещают парк дикой природы в Кливленде, вблизи Аделаиды на юге Австралии, чтобы покормить и пообнимать коал, пострадавших в лесных пожарах.

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