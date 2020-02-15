Глобальное потепление будет выгодно Украине: климатолог указала на важный нюанс

Несмотря на то, что многие специалисты прогнозируют катастрофические последствия глобального потепления, в этом процессе есть и положительные качества.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "ФАКТЫ".

Член межправительственной группы экспертов по вопросам изменения климата, заведующая лабораторией прикладной климатологии Украинского научно-исследовательского гидрометеорологического института кандидат физико-математических наук Светлана Краковская утверждает, что климатические изменения могут принести пользу Украине.

"В ряде регионов можно будет выращивать по два, а то и по три урожая. К тому же с каждым годом у нас становятся все более благоприятными условия для выращивания культур, которые прежде считались в Украине экзотическими. Я не говорю уже о том, что теплые зимы позволяют тратить меньше денег на отопление", - отмечает Светлана Краковская.

Как сообщал "Апостроф", ранее климатолог сообщила, что вследствие климатических изменений в Украине ожидается больше жарких дней и "тропических" ночей, но возможны дни, когда будет выпадать огромное количество осадков.