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Под Киевом проведут антитеррористические учения: в СБУ обратились к гражданам с просьбой

суббота, 15 февраля 2020, 12:34
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В Белой Церкви и прилегающих районах Киевской области на протяжении 17-21 февраля пройдут масштабные антитеррористические учения. В Службы безопасности Украины просят местных жителей сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к ограничениям.

Соответствующее обращение опубликовано на Facebook-странице СБУ.

Участвовать в запланированных учениях будут подразделения Нацполиции, Нацгвардии, ДСНС, Вооруженных Сил Украины и органов государственной власти.

"Служба безопасности Украины призывает жителей Киевщины во время проведения учений сохранять спокойствие в связи с сосредоточением в отдельных районах населенных пунктов спецназовцев и военных, и с пониманием отнестись к возможным ограничений и неудобств", - сказано в сообщении.

Кроме того, в СБУ обратились к местным жителям с просьбой соблюдать правила личной безопасности и обращения с подозрительными предметами, взрывоопасными веществами и иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Луганской области вблизи государственной границы контрразведчики остановили автомобиль, которым житель Белокуракинского района пытался вывезти в Россию агрегат к военной авиационной технике.

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