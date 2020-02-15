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"Советский" иностранец устроил странный перформанс на границе с Украиной: видео

суббота, 15 февраля 2020, 17:29
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В Одесской области на пункте пропуска "Кучурган" Белгород-Днестровского пограничного отряда гражданин Молдовы, который прибыл в Украину, вел себя неадекватно.

Об этом говорится в сообщении Государственной приграничной службы.

Так, иностранец вел себя агрессивно, выкрикивал антиукраинские лозунги, называя Украину "иностранной компанией".

Украинских пограничников он обвинял в госизмене, правда, по законодательству СССР, и призывал переходить на сторону "советского союза".

Также нарушитель нецензурно ругался и в нарушение режимных правил пытался вести видеосъемку на мобильный телефон.

Пограничники сообщили, что этот гражданин уже не первый раз нарушает украинское законодательство.

Ранее "Апостроф" сообщал, что военнослужащего Нацгвардии, который не вернулся в часть после отпуска в указанные сроки, задержали в России. В отношении него здесь возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы РФ.

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