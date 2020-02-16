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Будет бушевать ветер: синоптик заинтриговала украинцев свежим прогнозом

воскресенье, 16 февраля 2020, 14:57
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Фото: Фото из открытых источников

В понедельник, 17 февраля, в Украине будет ветрено, но солнечно.

Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко на Facebook-странице.

"Понедельник, несмотря на ветер, обещает быть теплым. Дневная температура воздуха в большинстве областей повысится до +5… +13 градусов. Разве что в восточных областях еще задержится холоднее воздушная масса: ближайшей ночью до -5...-9 градусов, а завтра днем +1...+4 градуса", - написала она.

По ее словам, дождей в этот день дождей не предвидится.

"В Киеве понедельник, как весенняя птичка - как и серенькая, но петь тепло и порхать живо днем +6...+9 градусов, порывистый ветерок, без осадков", - добавила Диденко.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптики шокировали погодой до конца зимы.

Также ранее стало известно, ранее стало известно, какой будет погода до конца 2020 года.

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Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
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