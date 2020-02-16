Российский художник с подругой попали в громкий секс-скандал в Европе

В субботу, 15 февраля, полиция во Франции задержала подругу российского художника Петра Павленского: ее обвиняют в публикации видео интимного характера с участием соратника президента страны, кандидата в мэры Парижа Бенжамена Гриво

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на DW.

Французская активистка Александра де Таддео обвиняется во вмешательстве в частную жизнь и публикации изображений сексуального характера без согласия.

Сам Павленский также был арестован ранее в субботу, но по другому делу. 12 февраля он опубликовал видео с французским политиком на своей странице в Facebook. В интервью изданию Liberation, он заявил, что Гриво "постоянно воспитывает семейные ценности, говорит, что хочет быть мэром семей, и всегда ставит в пример своих жену и детей. Но делает он другое".

После публикации этого видео Гриво, который баллотировался от правящей партии "Республика на марше" (Larem) снял свою кандидатуру, заявив, что хочет защитить свою семью. Через три дня Павленский написал, что ресурс pornopolitique, на который он выложил видеозапись, просуществовал меньше трех дней и был заблокирован французскими властями.

"Но я не позволю ни одной власти уничтожить то, во что я вложил столько сил и времени. И я обещаю всем зрителям и читателям pornopolitique, что политический порноресурс будет восстановлен", - написал он у себя на Facebook.

Самого Павленского задержали в Париже 15 февраля в связи с расследованием инцидента, который произошел в новогоднюю ночь. Как сообщили французские СМИ, на новогодней вечеринке вооруженный ножом Павленский якобы принимал участие в драке, в результате которой двое людей и он сам получили ранения. По данным французских СМИ, художника могут допросить и по размещенных видео с Гриво.

Как ранее сообщал "Апостроф", в России учительницу биологии заподозрили в интимной связи с девятиклассником.