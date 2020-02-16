В марте ударит похолодание: синоптик рассказал, когда ждать настоящей весны в Украине

В конце марта в Украине ударит похолодание, осадков будет мало, но именно после этого периода наступит настоящая весна.

Об этом заявил народный синоптик Владимир Деркач, сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Факты".

По его словам, в середине февраля в Украине потеплеет.

"Первые несколько дней в начале второй десятидневки февраля будут еще холодными, а потом снова придет нетипичная для февраля весенняя погода. Однако последние дни февраля будут холодными, ожидается только несколько теплых дней в середине последней декады, а затем зима еще напомнит о себе", - отметил Деркач.

Синоптик добавил, что в начале марта ожидаются небольшие осадки, иногда они будут усиливаться. С середины первой декады марта и до ее конца ожидается сильный ветер.

"Температура в этот период будет колебаться: по ночам - мороз, а днем - преимущественно тепло, хотя возможны морозы и в дневное время. Во второй декаде месяца ожидается меньше осадков. Сначала возможны температурные качели, а затем существенно потеплеет. В последнюю десятидневку марта немного похолодает, но осадков будет мало, зима отступит", - подытожил он.

Подробнее о том, почему в этом году в Украине была аномальная зима, ожидать ли ранней весны и на какую погоду рассчитывать летом, читайте в материале "Апострофа": Пыльные бури, засуха и ад летом: как изменения климата повлияют на Украину.