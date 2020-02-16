RU  UA  EN

воскресенье, 16 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.29
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

16 февраля

09:56
Украинским водителям готовят серьезные неприятности: кто попадет под "удар"
08:47
В марте ударит похолодание: синоптик рассказал, когда ждать настоящей весны в Украине
08:30
В Чернобыльской зоне посреди зимы началась весна: удивительные фото
08:26
Украинцам готовят неприятный "сюрприз" с ценами на авиабилеты: всплыли скандальные подробности
08:26
Что такое японская диета, и как сбросить до 8 кг за две недели Lime
08:05
В Киеве водитель троллейбуса "подрезал" курьера на дороге и жестко поплатился, видео
07:52
На Донбассе самоликвидировался опасный боевик ДНР с позывным "Хирург"
07:18
Вода течет по стенам, падают потолки: построенная за 10 дней больница в Китае начала разрушаться, видео
06:30
Гороскоп на 16 февраля: Овнов ждет обжорство, а Весам нужно контролировать порывы ревности
06:20
Тепло и облачно: синоптики дали прогноз погоды на 16 февраля
04:31
Археологи обнаружили в Китае загадочную древнюю могилу: что смутило исследователей
03:27
Ученые раскрыли тайну опасного астероида, который пролетел мимо Земли
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В марте ударит похолодание: синоптик рассказал, когда ждать настоящей весны в Украине

воскресенье, 16 февраля 2020, 08:47
переглянути новину українською
Фото: УНИАН

В конце марта в Украине ударит похолодание, осадков будет мало, но именно после этого периода наступит настоящая весна.

Об этом заявил народный синоптик Владимир Деркач, сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Факты".

По его словам, в середине февраля в Украине потеплеет.

"Первые несколько дней в начале второй десятидневки февраля будут еще холодными, а потом снова придет нетипичная для февраля весенняя погода. Однако последние дни февраля будут холодными, ожидается только несколько теплых дней в середине последней декады, а затем зима еще напомнит о себе", - отметил Деркач.

Синоптик добавил, что в начале марта ожидаются небольшие осадки, иногда они будут усиливаться. С середины первой декады марта и до ее конца ожидается сильный ветер.

"Температура в этот период будет колебаться: по ночам - мороз, а днем - преимущественно тепло, хотя возможны морозы и в дневное время. Во второй декаде месяца ожидается меньше осадков. Сначала возможны температурные качели, а затем существенно потеплеет. В последнюю десятидневку марта немного похолодает, но осадков будет мало, зима отступит", - подытожил он.

Подробнее о том, почему в этом году в Украине была аномальная зима, ожидать ли ранней весны и на какую погоду рассчитывать летом, читайте в материале "Апострофа": Пыльные бури, засуха и ад летом: как изменения климата повлияют на Украину.

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания

Новости партнеров

Читайте также

Представля­ться жертвой уже недостаточно, чтобы Запад помог Украине - Джулиан Стаббс

Плесень, грибы, гигантские тараканы и мыши в ногах - Роман Сущенко рассказал о российском плене

Готовимся к резкому потеплению: синоптики удивили прогнозом на ближайшие дни

Субсидии и льготы по-новому: как ускорить социальные выплаты украинцам, живущим в селах

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: