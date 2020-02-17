RU  UA  EN

понедельник, 17 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.29
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

17 февраля

08:58
В Киеве мужчина пошел на страшный шаг после неудачной операции, фото
08:38
Появилась забавная фотожаба на совместные патрули на Донбассе
08:10
Как прошел 5 выпуск шоу Голос країни-10 и кому удалось развернуть все судейские кресла Lime
07:37
В США олень ворвался в супермаркет и устроил переполох, фото и видео
07:25
Март может быть холодным: климатолог рассказала, как "ударит" изменение климата по Украине
07:22
Как приготовить домашний зефир без консервантов: подробный рецепт и советы Lime
07:12
Машину захватила банда: всплыли неожиданные детали смертельного ДТП в Днепре
06:52
Без отца осталось двое детей: стало известно о трагической смерти ветерана АТО
06:44
В Днепре водитель, убегая от "копов", снес толпу пешеходов: жуткий момент попал на видео
06:30
Гороскоп на 17 февраля: Скорпионы полезут в чужие дела, а Весы будут слишком назойливыми
06:20
Жара до +15 и солнце: синоптики порадовали прогнозом на начало недели в Украине
05:15
Фантастически красиво! Сеть впечатлило яркое фото засыпанных снегом Карпат
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Появилась забавная фотожаба на совместные патрули на Донбассе

понедельник, 17 февраля 2020, 08:38
переглянути новину українською

Политолог и блогер Алексей Голобуцкий новой карикатурой поднял на смех предложение президента Украины Владимира Зеленского по совместному контролю границы с представителями ОРДЛО на Донбассе.

Ее он опубликовал на своей Facebook-странице.

На ней можно увидеть героев "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", причем главный герой предлагает своим товарищам сообразить "совместное патрулирование на троих".

Напомним, что соответствующее заявление о совместном контроле границы Зеленский сделал во время Украинского ланча в Мюнхене, организованного фондом Виктора Пинчука и Ялтинской европейской стратегией.

Как сообщалось, ранее сеть бурно реагировала на предложение по совместному контролю украинско-российской границы.

Подробнее об этой инициативе читайте в материале "Апострофа": Хорватский сценарий для Донбасса: к чему приведет идея Зеленского о совместном патрулировании.

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания

Новости партнеров

Читайте также

Ловушка от Путина: как подписывались Минские соглашения и чего избежала Украина

Россия пополняет списки на обмен? Что известно о захвате украинских рыбаков на Азове

Представля­ться жертвой уже недостаточно, чтобы Запад помог Украине - Джулиан Стаббс

Плесень, грибы, гигантские тараканы и мыши в ногах - Роман Сущенко рассказал о российском плене

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: