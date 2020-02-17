Появилась забавная фотожаба на совместные патрули на Донбассе

Политолог и блогер Алексей Голобуцкий новой карикатурой поднял на смех предложение президента Украины Владимира Зеленского по совместному контролю границы с представителями ОРДЛО на Донбассе.

Ее он опубликовал на своей Facebook-странице.

На ней можно увидеть героев "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", причем главный герой предлагает своим товарищам сообразить "совместное патрулирование на троих".

Напомним, что соответствующее заявление о совместном контроле границы Зеленский сделал во время Украинского ланча в Мюнхене, организованного фондом Виктора Пинчука и Ялтинской европейской стратегией.

Как сообщалось, ранее сеть бурно реагировала на предложение по совместному контролю украинско-российской границы.

Подробнее об этой инициативе читайте в материале "Апострофа": Хорватский сценарий для Донбасса: к чему приведет идея Зеленского о совместном патрулировании.