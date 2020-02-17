Стрельба не стихает: появилось тревожное видео с Донбасса и рассказ бойца ВСУ

В сети появился рассказ бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ) об ожесточенных боях на Донбассе.

Об этом сообщает 72-я ОМБр им. Черных Запорожцев.

"Обстановка стабильная-нестабильная, стреляют в основном из стрелкового оружия. Работают 83-м минометом, пулеметами. Ближе к вечеру, обычно днем, мало работают, а вот утром и ночью регулярно. Расстояние у нас с ними очень близкое потому 120-м по нас не работают, у нас тут разницы метров 70 минимум", - рассказал боец.

По его словам, на его посту собратья все опытные и воюют с 2013-2014 года, поэтому хорошо знают свое дело и мастерски его выполняют.

Другой боец ВСУ рассказал, что стрельба там не утихает, каждую ночь обстрелы, иногда защитники не понимают, откуда стреляют.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в сети появилось видео с передовой на Донбассе, где круглосуточно слышны звуки войны.