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В Харькове обнаружили взрывчатку возле ТРЦ: первые подробности

понедельник, 17 февраля 2020, 11:50
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В Харькове возле торгово-развлекательного центра "Французский бульвар" нашли взрывчатку в урне.

Об этом сообщается на сайте Харьковской облгосадминистрации.

"На месте происшествия правоохранители обнаружили самодельное взрывное устройство, которое было обезврежено... Полицией принимаются меры для установления и задержания лица, причастного к преступлению", - говорится в сообщении.

По данным полиции, взрывчатка была в урне у входа в ТРЦ. Чем она была начинена, в отделе коммуникации не уточняют.

Уголовное производство открыли по ч. 1 ст. 258 (террористический акт). Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет заключения.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Белой Церкви (Киевская область) полиция провела эвакуацию почти двух сотен жителей 70 квартир многоэтажного дома из-за тротила в подвальном помещении.

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