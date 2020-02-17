В Харькове обнаружили взрывчатку возле ТРЦ: первые подробности

В Харькове возле торгово-развлекательного центра "Французский бульвар" нашли взрывчатку в урне.

Об этом сообщается на сайте Харьковской облгосадминистрации.

"На месте происшествия правоохранители обнаружили самодельное взрывное устройство, которое было обезврежено... Полицией принимаются меры для установления и задержания лица, причастного к преступлению", - говорится в сообщении.

По данным полиции, взрывчатка была в урне у входа в ТРЦ. Чем она была начинена, в отделе коммуникации не уточняют.

Уголовное производство открыли по ч. 1 ст. 258 (террористический акт). Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет заключения.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Белой Церкви (Киевская область) полиция провела эвакуацию почти двух сотен жителей 70 квартир многоэтажного дома из-за тротила в подвальном помещении.