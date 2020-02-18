Повалили на землю и начали бить: в Киеве поймали иностранцев, угнавших авто, фото

В Киеве задержали двух иностранцев, которые силой завладели автомобилем таксиста на улице Борщаговской.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

Пострадавший приехал на вызов, припарковал авто и вышел на улицу ждать клиента. В этот момент к нему сзади подбежали незнакомцы, повалили на землю и начали бить. После этого преступники сели в его автомобиль и поехали.

46-летнего киевлянина госпитализировали в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. По предварительному заключению врачей, у мужчины перелом бедренной кости.

Позже, правоохранители разыскали автомобиль потерпевшего, а также лиц, причастных к совершению данного преступления. Ими оказались - 22-летние уроженцы другого государства, ранее к уголовной ответственности не привлекались.

Им грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее "Апостроф" сообщал, что поздним вечером понедельника, 17 февраля, в Киеве на бульваре Дружбы народов произошло массовое ДТП с участием четырех автомобилей, причем трое из них оказались авто служб такси, в результате чего пострадал сам виновник аварии.