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В Одессу внезапно прибыл мощный военный самолет США: первые подробности и фото

вторник, 18 февраля 2020, 10:14
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В понедельник, 17 февраля, в Одессе приземлился самолет американских ВМС Boeing C-40А Clipper.

Об этом сообщает "Черговий ООС" в Telegram.

Отмечается, что это довольно редкий военный самолет.

Пока неизвестно, с какой целью он прибыл в Украину.

Clipper - военная модификация всемирно известного пассажирского самолета Boeing 737-700.

Чтобы не привлекать лишний интерес зевак, самолет окрашен не в милитаристские серые тона, а несет вполне гражданскую белую ливрею с полосами вдоль фюзеляжа.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в производственных цехах государственного предприятия "Антонов" строится транспортный самолет Ан-178 с серийным номером 006 для министерства внутренних дел Республики Перу, согласно подписанному в 2019 году контракту.

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