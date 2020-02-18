В Одессу внезапно прибыл мощный военный самолет США: первые подробности и фото

В понедельник, 17 февраля, в Одессе приземлился самолет американских ВМС Boeing C-40А Clipper.

Об этом сообщает "Черговий ООС" в Telegram.

Отмечается, что это довольно редкий военный самолет.

Пока неизвестно, с какой целью он прибыл в Украину.

Clipper - военная модификация всемирно известного пассажирского самолета Boeing 737-700.

Чтобы не привлекать лишний интерес зевак, самолет окрашен не в милитаристские серые тона, а несет вполне гражданскую белую ливрею с полосами вдоль фюзеляжа.

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