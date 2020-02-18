В Одессу внезапно прибыл мощный военный самолет США: первые подробности и фото

В понедельник, 17 февраля, в Одессе приземлился самолет американских ВМС Boeing C-40А Clipper.
Об этом сообщает "Черговий ООС" в Telegram.
Отмечается, что это довольно редкий военный самолет.
Пока неизвестно, с какой целью он прибыл в Украину.
Clipper - военная модификация всемирно известного пассажирского самолета Boeing 737-700.
Чтобы не привлекать лишний интерес зевак, самолет окрашен не в милитаристские серые тона, а несет вполне гражданскую белую ливрею с полосами вдоль фюзеляжа.
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