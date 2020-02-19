Когда и на сколько планируют повысить пенсионный возраст в Украине: детальное разъяснение

Украинцам, которые к 2028 году не будут иметь необходимых 35 лет страхового стажа, придется работать до 63-65 лет.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Сегодня".

Согласно пенсионной реформе, которая продолжается в Украине, с 1 апреля 2021 года пенсионный возраст женщин и мужчин в стране сравняется и будет составлять 60 лет. Однако при этом мужчинам будет необходимо иметь 35 лет трудового стажа, а женщинам — всего 30. Страховой стаж, дающий право на пенсию по возрасту, станет одинаковым для всех (35 лет) в 2028 году. Будет ли к этому времени повышен пенсионный возраст, пока неясно.

Глава комитета Верховной Рады по социальной политике Галина Третьякова считает повышение пенсионного возраста неизбежным процессом, потому что при нынешней солидарной системе отчислений из зарплат будет не хватать на обеспечение пенсионных выплат. По исследованию Всемирного банка, к 2030 году 60% украинцев смогут претендовать только на минимальную пенсию. Третьякова предлагает проводить повышение пенсионного возраста плавно - например, на один месяц в год, начиная с 2023 или 2025 года.

По словам независимого пенсионного эксперта Виктора Колбуна, бывшего замглавы Пенсионного фонда, скрытое повышение пенсионного возраста уже состоялось. "Многие из нынешних 45-50 летних к 2028 году не будут иметь необходимых 35 лет стажа и им придется работать до 63-65 лет", – заметил он.

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин утверждает, что украинцев постепенно готовят к повышению пенсионного возраста.

По его прогнозам, за пенсионеров власти возьмутся, как только решат два более важных вопроса – примут закон о продаже сельхозземель и новый Трудовой кодекс. Эксперт утверждает, что эти два закона будут приняты не позже первой половины 2020 года.

Одновременное изменение пенсионного законодательства, которым могут повысить пенсионный возраст и ввести личные накопительные пенсии уже будет настоящей реформой.

"Вероятнее всего, повышение пенсионного возраста сделают постепенным, причем не на месяц ежегодно, это мало, а на полгода. И повысят с 60 до 62-63 лет, а не до 65. Не исключено, что пенсионный возраст повысят не только для мужчин, но и для женщин, так как с 2021 года он станет для всех одинаковым", - предположил эксперт.

Олег Пендзин считает, что радикальные изменения вступят в силу не ранее 2022 года. То есть у 58-59-летних мужчин есть двухлетний запас времени, дабы оформить пенсию в 60 лет.

Как сообщал "Апостроф", в рамках пенсионной реформы в Украине планируют добавить вторую пенсию - по накопительной системе.