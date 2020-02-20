Автобусы с эвакуированными украинцами прорвали блокаду и попали в санаторий в Новых Санжарах: фото

Автобусы с эвакуированными из Китая украинцами прибыли в санаторий в Новых Санжарах, проезд к которому блокировали местные жители, которые опасаются распространения опасного коронавируса.

Скриншоты с видео, на которых видно, как автобусы с пассажирами из Китая въезжают на территорию санатория, были опубликованы в сети.

На некоторых фото видны лица пассажиров, на которых одеты медицинские маски.

Как сообщал "Апостроф" во время протестов в Новых Санжарах произошли стычки, в результате которых пострадали несколько человек. Один из пострадавших даже потерял сознание, но быстро пришел в себя, ему разбили голову. Также несколько человек были задержаны.

Ранее заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко на пресс-конференции в Новых Санжарах разъяснил, как будут содержаться эвакуированные из Китая в местном санатории.