В Антарктиде +20! Появилась меткая карикатура на глобальное потепление

Из-за глобального изменения климата на планете люди не только грустят и бьют тревогу, но и шутят.

Российский художник Сергей Елкин разместил в интернете меткую карикатуру.

На картинке он нарисовал Антарктиду, где температура воздуха поднялась до аномальных там 20 градусов за Цельсием. Художник нарисовал пингвинов, которые обитают на континенте. Он изобразил местность практически без снега и льда, где растаяли почти все ледники.

Пингвины на рисунке стоят около яйца-детеныша. Оно им говорит: "Вы украли мое детство!".

Как сообщал "Апостроф", бразильские ученые зарегистрировали очередной температурный рекорд в Антарктике. 9 февраля воздух там прогрелся до 20,75 градуса по Цельсию. Предыдущий рекорд - 19,8 градуса тепла - в январе 1982 года.