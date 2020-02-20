В Бразилии пес прокатил на мотоцикле двух пассажиров и стал звездой сети: забавное видео

В Бразилии собака удивила людей, прокатив двоих мужчин на мотоцикле.

Видео опубликовали на YouTube-канале ViralHog.

История произошла в штате Пернамбуку. Там, проезжая по шоссе, мужчина увидел мотоцикл с двумя мужчинами-пассажирами. Поравнявшись с двухколесным транспортом, автомобилист заметил необычного водителя.

Транспортным средством "управляла" собака. Пес рулил мотоциклом при помощи первого пассажира и чувствовал себя при этом абсолютно комфортно.

"Я ехал на машине по городу, когда увидел собаку, управляющую мотоциклом", - подписал видео мужчина.

Как ранее сообщал "Апостроф", в Одессе потерявшаяся собака ездила в маршрутке, чтобы найти своего хозяина. Пес потерялся на остановке общественного транспорта. До его встречи с хозяином прошло два месяца.