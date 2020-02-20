RU  UA  EN

четверг, 20 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.20
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

20 февраля

11:36
Украину накроют дожди, но не завтра: синоптик заинтриговала прогнозом
11:27
Звезда "Властелина колец" Элайджа Вуд впервые стал отцом Lime
11:25
Есть опасность, но совсем другая: Зеленский обратился к украинцам из-за эвакуации граждан из Китая
11:20
Это мракобесие! Сеть взорвалась гневом из-за "шоу" с эвакуацией украинцев из Китая
10:40
Россия начала войну тут: в Киеве напомнили о страшных событиях на Майдане, фото
10:23
Молодая невеста Виктора Павлика показала еще одно свадебное платье - и оно с очень глубоким декольте Lime
10:16
В Бразилии пес прокатил на мотоцикле двух пассажиров и стал звездой сети: забавное видео
09:54
4 простых упражнения для похудения в бедрах: всего 20 минут в день Lime
09:50
Самолет с эвакуированными из Китая украинцами приземлился в "Борисполе": видео
09:48
Это стыд! В России ветеранам преподнесли "царский" подарок, сеть взорвалась: фото
09:34
Выгоревшая земля и осколки: появилось свежее видео с места ожесточенного боя на Донбассе
09:34
Харьков - это транзит: в Украине сделали важное заявление о судьбе эвакуированных из Китая, видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Бразилии пес прокатил на мотоцикле двух пассажиров и стал звездой сети: забавное видео

четверг, 20 февраля 2020, 10:16
переглянути новину українською

В Бразилии собака удивила людей, прокатив двоих мужчин на мотоцикле.

Видео опубликовали на YouTube-канале ViralHog.

История произошла в штате Пернамбуку. Там, проезжая по шоссе, мужчина увидел мотоцикл с двумя мужчинами-пассажирами. Поравнявшись с двухколесным транспортом, автомобилист заметил необычного водителя.

Транспортным средством "управляла" собака. Пес рулил мотоциклом при помощи первого пассажира и чувствовал себя при этом абсолютно комфортно.

"Я ехал на машине по городу, когда увидел собаку, управляющую мотоциклом", - подписал видео мужчина.

Как ранее сообщал "Апостроф", в Одессе потерявшаяся собака ездила в маршрутке, чтобы найти своего хозяина. Пес потерялся на остановке общественного транспорта. До его встречи с хозяином прошло два месяца.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве разрушается уникальное здание пивзавода Рихтера

Новости партнеров

Читайте также

Самолет с украинцами, эвакуиро­ванными из Китая, летит в Харьков: онлайн трансляция

Страх и ненависть из-за коронавируса: что происходит с эвакуацией украинцев из Уханя

Ужас без конца: что мешает решить проблему дырявых дорог в Украине

Пять лет выхода из Дебальцево: блестящая операция или разгром

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: