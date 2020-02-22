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Синоптики порадовали "весенним" прогнозом на субботу: карта погоды

суббота, 22 февраля 2020, 06:24
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Фото: Facebook

В субботу, 22 февраля, по всей территории Украины ожидается солнечная и весенняя погода. Осадков не будет ни в одной из областей страны.

Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра.

На сайте ведомства опубликовали карту с прогнозом погоды на субботу. По ней видно, что в этот день в Украине не ожидается минусовой температуры днем, а по ночам будут минимальные заморозки.

Так, днем ожидается от 3 до 8 градусов тепла, а ночью от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла.

В Киеве днем синоптики прогнозируют от 5 до 7 градусов тепла, а ночью температура воздуха будет близкой к 0 градусов.

Напомним, что в ближайшие дни в Украине сильных осадков не ожидается, однако погода ухудшится в последний день недели.

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